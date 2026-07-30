Telemóveis nas escolas: Governo alarga proibição até ao 9.º ano

A proibição do uso de "smartphones" nas escolas será alargada aos alunos do 7.º ao 9.º anos já no próximo ano letivo, segundo uma alteração ao Estatuto do Aluno que será aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

"Vamos determinar a proibição do uso dos "smartphones" no 3.º ciclo", revelou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, em declarações à Lusa, explicando que as escolas terão o primeiro período de aulas para se adaptar e fazer a transição para a nova medida que entrará em vigor a 1 janeiro de 2027.

A medida, que atualmente abrange os alunos do 1.º ao 5.º ano, passará assim a aplicar-se até ao 9.º ano, mantendo-se exceções, como situações de saúde devidamente comprovadas.

Fernando Alexandre explicou que a decisão teve por base a tendência internacional e um novo inquérito aos diretores escolares que relataram que nos espaços onde não entram telemóveis há "mais socialização" e "menos indisciplina".

No passado ano letivo, a proibição era obrigatória apenas entre os alunos do 1.º e 2.º ciclos, mas 52% das escolas de 3.º ciclo decidiram também proibir os "smartphones", enquanto 82% impuseram algum tipo de restrição.

Nas escolas onde deixou de ser permitido o uso de telemóveis a socialização aumentou 36% face às escolas sem restrições, enquanto nas que optaram por limitações parciais a melhoria foi de 16%, segundo um estudo do PLANAPP -- Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas, que revelou que também a disciplina melhorou: 13% nas escolas sem "smartphones" e 9% nas que adotaram restrições.

Os diretores inquiridos no estudo disseram ainda que a existência de uma norma jurídica veio reforçar a autoridade das escolas.

As vantagens de não haver "smartphones" nos recreios fez com que cada vez mais diretores adotassem a medida, mesmo nos níveis de ensino onde ainda não era proibido: A maioria das escolas (66%) com alunos do 3.º e do 2.º ciclos (66%) decidiu no ano passado avançar com a proibição entre os mais velhos, mais do dobro do que no ano anterior.

Fernando Alexandre acredita que esta proibição protege os jovens: "Os efeitos nefastos no desenvolvimento das crianças e dos jovens são hoje mais do que evidentes, estão comprovados cientificamente e com esta medida procuramos criar as melhores condições para o desenvolvimento das crianças e dos jovens e garantir as melhores condições de aprendizagem.".

O ministro reconheceu que os estabelecimentos onde convivem alunos do 3.º ciclo e do secundário possam enfrentar "alguns desafios de implementação" e por isso deu um período de adaptação até dezembro para garantir que a proibição no 3.º ciclo "tenha efeito a 1 de janeiro de 2027".

Diretores dizem que medida é positiva

"A medida parece-me bastante positiva. Aliás, já está em uso em muitas escolas, este ano que agora está a terminar a proibição é até ao sexto ano, e muitas escolas decidiram alargar esta proibição já até ao nono ano", explica Filinto Lima, à Renascença.

Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, a medida vem legitimar o que algumas escolas públicas já estão a fazer.

"É pena é que a sociedade muitas vezes não colabore com as escolas", lamenta.

"As escolas fazem o melhor, neste caso concreto, mas na sociedade o que é que nós vemos é tudo ao contrário. São os pais a darem os telemóveis aos filhos no restaurante, são os pais em casa, na verdade, todos agarrados ao telemóvel. No percurso de casa para a escola, os alunos também estão agarrados ao ecrã", garante.

"A sociedade, ao fim e ao cabo, não colabora com aquilo que a escola está a fazer de muito positivo. Isto é um alerta que eu quero aqui deixar aos pais dos nossos alunos".

Quanto ao timing do Ministério para anunciar esta medida, numa altura em que todas as atenções se centram na polémica com os exames, Filinto Lima assegura que há meses atrás, as escolas responderam a um questionário do Ministério da Educação sobre o prolongamento da proibição ao 9 ano. E que "por esta altura, perto do início do ano letivo", iam receber uma resposta.

Ainda assim, admite que "o timing realmente poderá não ser o melhor", já que "o problema aqui não é tanto neste momento dos telemóveis, é mais os exames do ensino secundário. Estamos focados nesta situação, mas foi o timing que o Ministério da Educação decidiu".