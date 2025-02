IL confirma apoio a Mariana Leitão para as Presidenciais

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal confirmou este domingo o apoio à candidatura de Mariana Leitão para as eleições presidenciais de 2026, por unanimidade e com "forte ovação" e após um "discurso emocional sobre a sua mensagem e ambição para o país".

Em comunicado, depois da reunião em Ílhavo, no distrito de Aveiro, a IL indicou ainda que Gonçalo Maia Camelo será o cabeça de lista do partido às eleições na Madeira, marcadas para o dia 23 de março, com apenas uma abstenção.

No Conselho Nacional da Iniciativa Liberal foi também eleita a mesa do órgão, com 91% dos votos dos conselheiros: Pedro Ferreira, presidente, João Resende Figueiredo, vice-presidente, Susana Bicho e Rogério Quintas, secretários, foram eleitos para a presidência da mesa no mandato de 2025/2027.

Mariana Leitão foi confirmada pelo lider do partido, Rui Rocha, no discurso de encerramento da Convenção Nacional da IL, realizada em Loures na passada semana.

Agora vice-presidente do partido, a candidata a Belém indicou que a sua candidatura será "contra o medo, de otimismo, esperança e ambição". Com 42 anos, é líder parlamentar da Iniciativa Liberal, tendo sido eleita pela primeira vez em 2024, como a número dois pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Antes disso, foi chefe de gabinete do Grupo Parlamentar entre 2022 e 2024 e, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional. É licenciada em Relações Internacionais e aderiu à IL em 2019, já tendo sido igualmente deputada municipal em Oeiras.