Rui Paulo Sousa é o candidato do Chega à câmara da Amadora

O Chega anunciou este domingo os candidatos do partido às autarquias de Amadora, Odemira, Lourinhã e Moita, entre eles o deputado Rui Paulo Sousa. Em comunicado, o partido refere que são pessoas "preparadas para trazer uma nova visão" aos respetivos concelhos nas eleições autárquicas de 2025.

Rui Paulo Sousa, eleito deputado em 2022 pelo círculo de Lisboa, é vice-presidente da bancada parlamentar e secretário-geral, adjunto da direção nacional e responsável financeiro do partido. Licenciado em Gestão, foi candidato em 2021 à Câmara Municipal de Castelo Branco, tendo sido, no mesmo ano, mandatário e diretor de campanha de André Ventura às eleições presidenciais.

Nas últimas autárquicas, o partido escollheu José Dias como cabeça de lista, conseguindo 5,4% dos votos, tendo sido elegida Carla Tavares, pelo PS, mais tarde eleita para o Parlamento Europeu. O presidente da câmara é agora Vítor Ferreira.

Tornou-se vice-presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e, mais tarde, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas e em 2024 integrou a Comissão Eventual para a Revisão Constitucional e candidatou-se à Presidência da Assembleia da República.

"Vamos limpar Amadora da bandidagem, da violência gratuita e devolver o município aos Amadorenses de bem", promete, em comunicado.

Um empresário de eventos em Odemira e um polícia reformado na Moita

Rui Campos Silva, candidato a Odemira, é empresário e gestor no ramo da hotelaria e lidera a Go Music Entertainment, "uma empresa especializada na organização de eventos de grande dimensão", lê-se na nota de imprensa.

"Com uma ligação profunda a Odemira, decidiu transformar essa paixão em ação, candidatando-se à presidência da Câmara Municipal. O seu objetivo é claro: devolver ao concelho o prestígio que lhe é devido e afirmar Odemira tanto a nível nacional como internacional", refere o Chega.

O candidato acredita que "com uma gestão eficiente e inovadora, é possível criar um concelho mais dinâmico, competitivo e atrativo para residentes e investidores".

Para Rui Campos Silva, "Mudar é preciso. Só o CHEGA pode trazer a mudança que Odemira precisa".

Na Lourinhã, onde reside, o candidato Paulo Sousa desenvolve desde 2021, "um trabalho de proximidade e de consistência junto da população" o que o leva a afirmar que "em 2025, a Lourinhã dirá CHEGA!".

Paulo Sousa tem "uma carreira diversificada nas áreas de gestão, contabilidade e consultoria empresarial, trabalhou em setores como construção civil, indústria farmacêutica, comércio e serviços, adquirindo uma visão abrangente do mercado e das suas dinâmicas".

Especializado "em soluções para startups e PME, dedicou-se ao desenvolvimento de estratégias de gestão, web design e imagem corporativa", Paulo Sousa possui uma pós-graduação em Design Multimédia e formação em contabilidade e gestão", segundo o Chega.

O coordenador do núcleo concelhio da Moita, Alfredo Rodrigues Vieira, licenciado em direito, é o candidato do partido a este município.

Alfredo Rodrigues Vieira "desempenhou funções de comando na Esquadra da Moita, o que lhe permitiu acompanhar de perto os desafios e as necessidades da população. Agora, como candidato à Câmara Municipal, assume o compromisso de lutar por um concelho mais seguro, organizado e dinâmico. A insegurança, a mobilidade e a habitação estão entre as suas principais preocupações", refere a nota do Chega.

"Quero dedicar-me à Moita, que tão bem me acolheu, e podem contar com o meu trabalho e honestidade", afirma o candidato.