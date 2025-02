IL pede à ministra da Saúde mais transparência nas nomeações das administrações hospitalares

O líder da Iniciativa Liberal (IL) desafia a ministra da Saúde a revelar os critérios para as nomeações no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Rui Rocha reuniu-se, esta segunda-feira de manhã, com o conselho de administração da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE) que acabou o mandato em dezembro e aguarda indicações da tutela.

"É um hospital e uma unidade local de saúde que têm excelentes resultados no contexto do SNS. Tememos que esta boa gestão não seja premiada, substituindo a equipa que conduziu estes resultados, por equipas cujo desempenho não está aprovado e cujo critério também não se conhece", adverte o líder da IL.

Rui Rocha sublinha que o que o "preocupa é que os critérios de nomeação das novas equipas não sejam critérios transparentes".

"Só podemos imaginar que isso se esteja a fazer por interesses partidários, por proximidade partidária", defende.

Noutro plano, o líder da IL deixa críticas ao que diz ser um "enorme desnorte no Partido Socialista" por ainda não ter escolhido um candidato para as eleições presidenciais. "Se em processos como este, onde já há tantos avanços e recuos, tanta hesitação e tanta incapacidade de gestão, imagine-se o que era ter uma equipa destas a gerir o país", sublinha.

Rui Rocha defende que este atraso "é um espelho do que seria a gestão de Pedro Nuno Santos e do PS no país".