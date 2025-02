Buscas em Valongo. PS Porto mantém confiança em candidato suspeito de corrupção

“O Paulo Ferreira é o candidato do PS à Câmara de Valongo, já tive oportunidade de perguntar o que estaria em causa, o que estaria a ser investigado, e depois dos esclarecimentos que pude obter temos a certeza que estamos de consciência tranquila acerca dos procedimentos adotados pelo município de Valongo nesta matéria”, sublinha.

O presidente da Federação Distrital do PS Porto já perguntou o que está em causa, no caso a envolver Paulo Esteves Ferreira, e desvaloriza o caso.

“Nós mantemos total confiança no trabalho que o vereador tem vindo a desenvolver nos últimos anos como na sua candidatura às próximas eleições autárquicas”, afirmou Nuno Araújo, em declarações à Renascença .

O presidente da Federação Distrital do PS Porto, Nuno Araújo, mantém a confiança em Paulo Esteves Ferreira, vereador e candidato à Câmara de Valongo que foi constituído arguido por suspeitas de corrupção.

Vereador com pelouros de obras municipais e licenc(...)

O candidato à Câmara de Valongo, Paulo Ferreira, foi constituído arguido por alegada corrupção no licenciamento de um restaurante da cadeia McDonald’s.

O presidente da Federação Distrital do PS Porto defende que “não é motivo” para suspender funções.

“Já houve diversos autarcas do PS e de outros partidos que já estiveram em circunstâncias idênticas, serem arguidos e estarem a ser investigados. Acho que é o normal funcionamento da justiça e nós temos que encarar isto com alguma naturalidade, atendendo à origem que muitas vezes estes processos têm. Muitos destes processos têm origem em denúncias anónimas, é obrigação da justiça e dos tribunais investigarem, mas como todos sabemos muitos destes processos acabam arquivados”, remata Nuno Araújo.

A Polícia Judiciária fez esta terça-feira buscas na Câmara de Valongo por suspeitas de corrupção no licenciamento de um restaurante da cadeia McDonald's. Além do vereador socialista, o gestor de expansão da McDonald's Portugal e um empresário imobiliário foram constituídos arguidos no processo.



Paulo Ferreira tem em mãos os pelouros de obras municipais e licenciamento de obras particulares. A investigação é sobre crimes de corrupção nos setores público e privado, prevaricação e violação das regras urbanísticas.