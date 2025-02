Câmara de Lisboa aperta regras para tuk-tuk e proíbe circulação em algumas ruas

A Câmara Municipal de Lisboa vai aumentar o número de ruas onde é proibida a circulação de tuk-tuks na cidade. A decisão vai materializar-se por despacho e procura tornar a atividade "mais controlada", numa altura em que a pressão turística provoca descontentamento em muitos moradores.

Em declarações à Renascença, Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da autarquia lisboeta, revela que há 62 novas ruas nas freguesias de Santa Maria Maior, Penha de França e São Vicente onde a circulação fica limitada ou proibida. No total são agora 337.

"São sobretudo em zonas residenciais. É uma preocupação, a cidade é grande, há espaço para todos", justifica o vice de Carlos Moedas, eleito pelo CDS. A Câmara estima que existam "mais de mil tuk-tuks a circular em Lisboa".

No rol das novas ruas onde há limitações está a rua da Senhora do Monte, onde passa a ser proibida a circulação a partir das 19h; a "zona do Castelo, que passará a ser toda ela condicionada"; Calçada de Santana, Largo de São Domingos, Calçada de Garcia, Rua do Arco da Graça, Rua de Santiago, Largo dos Lóios, Travessa do Almada, Largo Trindade Coelho.

A ideia é limitar a circulação de tuk-tuks em zonas onde há "atritos" com moradores e aumentar a "fiscalização" para assegurar que isso é cumprido. Estes veículos têm provocado descontentamento na vizinhança também quando estão parados e ocupam lugares de estacionamento.