Corrupção com McDonald's? PJ faz buscas na Câmara de Valongo

A Polícia Judiciária fez esta terça-feira buscas na Câmara Municipal de Valongo por suspeitas de corrupção no licenciamento de um restaurante da cadeia McDonald's. Um vereador, o gestor de expansão da McDonald's Portugal e um empresário imobiliário foram constituídos arguidos no processo.

Em resposta à Renascença, a autarquia de Valongo confirmou "a presença de elementos da Polícia Judiciária nas suas instalações, no âmbito de uma investigação relacionada com processos urbanísticos, tendo prontamente disponibilizado todos os documentos solicitados".

O vereador Paulo Esteves Ferreira foi constituído arguido na sequência das buscas. Paulo Ferreira tem em mãos os pelouros de obras municipais e licenciamento de obras particulares. A investigação é sobre crimes de corrupção nos setores público e privado, prevaricação e violação das regras urbanísticas.

Segundo a agência Lusa, o promotor imobiliário (que o "Jornal de Notícias" indica ser Carlos Moura Guedes, dono da Imopartner) terá dado patrocínios ao Clube de Propaganda de Natação de Valongo, obtendo como contrapartida do vereador "facilidades e rapidez" no licenciamento urbanístico de um restaurante da multinacional.

Do funcionário da McDonald's Portugal, o empresário do ramo imobiliário receberia "informações privilegiadas" sobre as novas lojas que a cadeia internacional pretendia construir no Norte do país, nomeadamente no concelho de Valongo.

Em troca das informações, o funcionário da McDonald's terá recebido dinheiro do empresário, em várias ocasiões, entre 2020 e 2022.

Além da Câmara de Valongo, os inspetores da PJ também estão a realizar buscas em empresas em Braga e no distrito de Lisboa, nomeadamente às sedes da empresa imobiliária e da McDonald's Portugal.