Direção do PSD chama a si escolha de candidatos autárquicos no concelho de Lisboa

A Comissão Política do PSD vai escolher todos os candidatos autárquicos no concelho de Lisboa e travar qualquer intervenção de Luís Newton, presidente da concelhia do PSD, e Ângelo Pereira, líder da distrital do PSD de Lisboa, ambos acusados no processo Tutti-Frutti.

A decisão foi tomada na reunião desta terça-feira, uma semana depois de ter sido conhecida a acusação do Ministério Público (MP) neste processo que envolve 60 arguidos, entre eles autarcas do PSD e dois deputados: Luís Newton, que já suspendeu o mandato, e Carlos Eduardo Reis, que anunciou a suspensão de mandato no final de fevereiro.

Com esta decisão, cabe à direção nacional escolher todos os candidatos autárquicos no concelho, às assembleias de freguesia, assembleia municipal e câmara municipal.

Segundo a nota enviada à Renascença, o PSD refere que tomou a decisão de acordo com as estruturas locais.