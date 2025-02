Santana Lopes candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz

Pedro Santana Lopes vai ser candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz, decidiu esta terça-feira a Comissão Política do Partido Social-Democrata.

Nas anteriores eleições legislativas de 2021, Pedro Santana Lopes foi eleito autarca da Figueira como candidato independente.

A Comissão Política do PSD aprovou esta terça-feira um total de 57 candidaturas às eleições autárquicas do próximo outono.

Direção do PSD escolhe candidatos a Lisboa

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, já tinha deixado claro na passada sexta-feira que nenhum presidente de junta acusado em crimes será candidato e que nenhum dos acusados no caso Tutti-Frutti iria escolher os próximos candidatos autárquicos.

Um dos acusados no processo Tutti-Fruti é líder da concelhia do PSD em Lisboa, Luís Newton, que é também presidente da Junta de Freguesia da Estrela, e Ângelo Pereira, outro implicado, é líder da distrital do PSD.

Estes dois dirigentes iriam escolher os nomes, mas a direção do PSD decidiu esta terça-feira que vai chamar a si a escolha de todos os candidatos no concelho de Lisboa.

Segundo a nota enviada à Renascença, o PSD diz que esta decisão foi tomada de acordo com as estruturas locais.

Conheça os candidatos do PSD em 57 câmaras municipais

Distrito de Beja:

Almodôvar - José Tadeu Freitas

Beja - Nuno Palma Ferro

Cuba - Lígia Manuel Teixeira Medeiros Corbafo de Araújo

Vidigueira - António José Curva Maldonado

Distrito de Castelo Branco:

Covilhã - Jorge Humberto Martins Simões

Sertã - José Carlos Fernandes

Vila de Rei - Paulo César Laranjeira Luís

Distrito de Coimbra:

Figueira da Foz - Pedro Santana Lopes

Lousã - Victor Carvalho

Montemor-o-Velho - Maria João Sobreiro

Oliveira do Hospital - Francisco Rodrigues

Distrito de Faro:

Loulé - Hélder Manuel Faria Martins

Distrito da Guarda:

Aguiar da Beira - António José Gomes

Almeida - António José Monteiro Machado

Celorico da Beira - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão

Figueira Castelo Rodrigo - Carlos Manuel Martins Condesso

Gouveia - Jorge Abrantes Cardoso Ferreira

Pinhel - Daniela Patrícia Monteiro Capelo

Sabugal - Vitor Manuel Dias Proença

Seia - Paulo Jorge Simões Hortênsio

Trancoso - João Rafael Oliva de Figueiredo

Vila Nova de Foz Côa - Pedro Miguel Carvalho Duarte

Distrito de Leiria:

Figueiró dos Vinhos - Luís Filipe Antunes Silva

Nazaré - Serafim António Louraço da Silva

Distrito de Lisboa:

Mafra - José Alves Bizarro Duarte

Cadaval - Ricardo Alexandre da Silva Pinteus

Distrito de Portalegre:

Arronches - João Carlos Ventura Crespo

Elvas - Margarida Coelho de Paiva Gomes

Fronteira - Maria Rita Barroso Teixeira Rodrigues

Distrito do Porto:

Amarante - António Jorge Vieira Ricardo

Baião - Ana Raquel Coelho Azevedo

Matosinhos - Bruno Filipe Monteiro Pereira

Póvoa de Varzim - Andrea Luísa Neiva Maia da Silva

Distrito de Santarém:

Almeirim - Maria Bernardina Andrada

Benavente - Sónia Ferreira

Chamusca - Tiago Prestes

Entroncamento - Rui Madeira

Ferreira do Zêzere - Hugo Azevedo

Golegã - Movimento Independente “2025 Por Todos”

Mação - José António Almeida

Salvaterra de Magos - José Manuel Coelho

Sardoal - Pedro Rosa

Tomar - Tiago Carrão

Torres Novas - Tiago Ferreira

Distrito de Setúbal:

Barreiro - João Paulo Rodrigues

Palmela - Roberto Cortegano

Seixal - Bruno Vasconcelos

Sesimbra - Lénia dos Anjos

Distrito de Vila Real:

Alijó - José Paredes

Mondim de Basto - Bruno Ferreira

Montalegre - José Moura Rodrigues

Murça - Mário Artur Lopes

Peso da Régua - José Manuel Gonçalves

Mortágua - Emília Maria Almeida Santos Neves Matos

Oliveira de Frades - João Carlos Ferreira Valério

Tabuaço - Leandro Filipe Almeida de Carvalho Macedo

Vouzela - Carlos Alberto Santos Oliveira