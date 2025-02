Governo faz primeira remodelação. Conheça os novos secretários de Estado

A mudança foi desencadeada pela demissão de Hernâni Dias, da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, após uma polémica com duas imobiliárias criadas quando já estava no Governo.

- Maria Luísa Oliveira, nova secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa

Exonerado Pedro Cunha, nomeada Maria Luísa Oliveira.

Maria Luísa Oliveira tem uma licenciatura em Geografia e Planeamento Regional e mestrado em Ciências da Educação-Investigação e Intervenção Educativa. Era diretora-geral da Administração Escolar desde julho do ano passado, cargo que também ocupou entre 2014 e 2018.

- Filipa Lima, nova secretária de Estado da Segurança Social

Exonerado Jorge Campino, nomeada Filipa Lima.

Filipa Lima tem um doutoramento em Economia e é professora auxiliar convidada na Nova Information Management School.

É também diretora-adjunta do Departamento de Sistemas e Tecnologias do Banco de Portugal. No Banco de Portugal desempenhou também as funções de diretora-adjunta do Departamento de Estatística.

- Jean Barroca, novo secretário de Estado da Energia

Exonerada Maria João Pereira, nomeado Jean Barroca.

Jean Barroca tem um mestrado em Gestão Empresarial e é Líder Global de Modernização Digital do Setor Público da Deloitte. Foi também consultor do Banco Mundial, entre 2012 e 2018.

- Carla Rodrigues, nova secretária de Estado Adjunta e da Igualdade

Exonerada Carla Mouro, nomeada Carla Rodrigues.

Carla Rodrigues tem uma licenciatura em Direito e foi deputada nas últimas duas legislaturas pelo PSD, eleita por Aveiro, onde integrou a subcomissão da Igualdade.

Foi coordenadora do grupo de trabalho sobre Implicações Legislativas da Convenção de Istambul e presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida.

- Alberto Santos, novo secretário de Estado da Cultura

Exonerada Maria de Lurdes Craveiro, nomeado Alberto Santos.

Alberto Santos foi autarca de Penafiel, eleito pelo PSD, entre 2002 e 2013. Entre os projetos ligados à cultura foi sob a sua presidência autárquica que foi criado o Festival Escritaria dedicado aos escritores lusófonos. Mantém atualmente o cargo de comissário do festival.

Entre outras funções foi, entre 2015 e 2018 administrador da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

Social democrata, Alberto Santos era atual presidente da Assembleia municipal de Penafiel e em ano de eleições autárquicas, manifestou disponibilidade para a presidência da Comissão Política da Distrital do PSD Porto.

Além dos cargos públicos, Alberto Santos é também escritor. Autor de sete romances. O primeiro livro que lançou em 2008 intitula-se "A Escrava de Córdova" e o último, lançado no ano passado chama-se "A Senhora das Índias"

