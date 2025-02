IGAS vai recolher mais dados sobre estrangeiros atendidos no SNS

(Em atualização)

A ministra da Saúde avança que a Inspecção Geral das Atividades em Saúde está a realizar uma segunda investigação para "caracterizar" os cidadãos estrangeiros que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde sem pagar pelos cuidados. Ana Paula Martins diz que o objetivo é apurar a "nacionalidade, o motivo para irem à urgência, que cuidados receberam e o porquê de não ser facturado".

De acordo com Ana Paula Martins, os hospitais Amadora-Sintra, do Algarve e do Oeste são os que têm mais dificuldade na facturação e realça que muitas vezes, no caso dos doentes não residentes "não é possível (facturar) porque a pessoa ou já não está na morada identificada, ou saiu entretanto do paí, ou não se sabe onde está ou não é possível contactar a pessoa".

Aos deputados, a ministra da Saúde afirma que "não há nenhum problema em caracterizar as situações e dizer quanto custam ao SNS".

Ana Paula Martina diz que a Administração Central do Sistema de Saúde não consegue avançar com números sobre quanto custaram o atendimento de cidadãos não residentes porque "não os tem objetivamente".

A ministra sublinha que a legislação atual obriga os hospitais a atenderem todos os casos. "Nós não podemos recusar assistência a um cidadão, que mesmo não sendo residente em portugal, precisa de um cuidado de urgência", realça.

Ana Paula Martins diz que os hospitais estão a cumprir a lei e avisa que "não há nenhuma grávida, ou esfaqueado que mesmo que não tenha número de utentechegue à porta da urgência e que não seja imediatamente atendido".

A governante alerta ainda os deputados que os profissionais de saúde "não vão ser polícias às portas das urgências para decidir quem é tratado, ou não, em situação de emergência".