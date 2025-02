Montenegro convidou Menezes para encabeçar candidatura do PSD à Câmara de Gaia

O presidente do PSD convidou o antigo presidente da Câmara de Gaia Luís Filipe Menezes a encabeçar a lista do partido à autarquia que liderou entre 1997 e 2009, revelou hoje o conselheiro nacional Firmino Pereira.

"Sabemos que a nível do partido - e quando falo do partido, falo do primeiro-ministro, deseja e já convidou o Dr. Menezes para este desafio. Temos o PSD nacional empenhado nesta escolha, o que temos de esperar - e esse é o tempo de Dr. Menezes, por uma decisão que, esperamos, seja uma decisão afirmativa a uma candidatura que Gaia merece", revelou à Lusa, à margem de um encontro com ex-autarcas e militantes do partido.

Com este encontro, acrescentou Firmino Pereira, pretende-se "criar uma onde de apoio ao regresso" do ex-autarca que foi eleito, pela primeira vez, presidente daquela autarquia do distrito do Porto em 1997.

O social-democrata, que foi também vice-presidente da Câmara de Gaia, mostrou-se convicto que Luís Filipe Menezes responderá "afirmativamente ao convite que já foi feito pelo presidente do partido" e que corresponde a "uma manifestação" de vontade dos gaienses que deseja que o Menezes regresse ao poder.~

Para o Conselheiro Nacional do PSD, Luís Filipe Menezes é "talvez o único militante do PSD com condições de vencer a Câmara de Gaia ao Partido Socialista".