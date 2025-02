Anafre marca reunião de emergência. Autarcas "perplexos" com veto do PR a novo mapa de freguesias

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) reúne de urgência na sexta-feira para avaliar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de vetar o diploma que define o novo mapa de desagregação de 135 uniões de freguesia.

O veto presidencial, deixa o presidente da Anafre, Jorge Veloso, "perplexo".

À Renascença, Jorge Veloso diz não entender a decisão do chefe de Estado: “Deixa-nos perplexos, assim na primeira impressão, estou completamente perplexo com esta atitude."

"O senhor Presidente da República, lembro, há cerca de um mês, abordou esse tema e disse que não fazia sentido nenhum vetar esta lei, uma vez que até foi ele próprio que promulgou, a lei, que permitia às freguesias a sua desagregação, tal qual, tinham agregado em 2013”, assinala.

Jorge Veloso admite ainda que esta decisão do Presidente da República põe em causa todo o trabalho feito nos últimos anos “este tempo do senhor Presidente da República é contra os autarcas, é contra as populações, e também contra o trabalho que os deputados fizeram na Assembleia da República, um trabalho que nós, a Anafre considera meritório, tendo sempre cumprido prazos” refere.