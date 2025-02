Conselheiro do Chega acusado pelo Ministério Público por ameaçar adversário interno

O dirigente da concelhia do Chega de Oliveira do Hospital e conselheiro nacional do partido João Rogério Silva foi acusado pelo Ministério Público de crimes de dano e ameaça agravada.

Em causa está um episódio ocorrido em 2023, quando João Rogério Silva terá montado uma emboscada e destruído o carro de outro militante do partido, António Cardoso, que queria ser líder da concelhia. O episódio terá ainda envolvido uma ameaça com faca.

Na acusação a que o Jornal de Notícias teve acesso, João Rogério Silva provocou um acidente de carro, tendo batido na viatura de António Cardoso. O conselheiro nacional do Chega partiu o para-brisas da viatura do seu opositor interno e ameaçou-o com uma faca.

Cardoso acabou por fugir do local e apresentou queixa na GNR.

O Ministério Público deduziu a acusação com base em mensagens enviadas por João Rogério Silva com ameaças para António Cardoso.

O jornal adianta que o caso é conhecido no Chega. O Jornal de Notícias teve acesso a uma publicação interna do portal Chega, na qual João Rogério Silva admite ter cometido um " tresloucado ato" que diz ter sido pressionado pelo presidente da Distrital de Coimbra, Paulo Seco. Este nega ao JN ter qualquer responsabilidade nesta atitude do dirigente da concelhia de Oliveira do Hospital.