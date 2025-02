“É irrealista que um político passe a andar com uma câmara para vermos tudo o que ele faz”

“É muito difícil pensar em mais relatórios, declarações e estratégias que possam ser seguidas e isso tem melhorado os números efetivos da corrupção. Mas, muitas vezes, as pessoas percecionam níveis elevados de corrupção num plano muito mais intermédio - para o qual me parece que nós não temos olhado tanto - porque é aquela que é visível no dia-a-dia das pessoas”, diz Mariana Vieira da Silva.

Também Duarte Pacheco concorda com a realização de um relatório anual “para que as pessoas tenham a perceção e todos se sintam mais responsabilizados a lutar contra a corrupção”. O deputado social-democrata comentava o Índice de Perceção da Corrupção onde Portugal atinge o pior resultado desde 2012 . Pacheco assume que este é um ‘cartão amarelo’ também para a classe política. “Se existe a perceção, não podemos meter a cabeça na areia e fingir que não existe esse sentimento generalizado”, sustenta o comentador social-democrata.

"Concordo com a existência de um relatório mais detalhado, principalmente sobre quem é que as pessoas percecionam como corruptos ou agentes da corrupção. Temos trabalhado muito ao longo dos últimos anos sobre aquilo a que normalmente chamamos de 'os políticos'. Mas, muitas vezes, as pessoas percecionam níveis de corrupção elevado a um nível muito mais intermédio, para o qual me parece que não temos olhado tanto", afirma Mariana Vieira da Silva na Renascença.

A dirigente do PS associa a existência das estratégias à falta de casos de enriquecimento de pessoas “que entram para a vida política com um determinado nível de rendimento e saem com níveis completamente distintos”. Mas a deputada socialista também diz que a opção de desenhar planos e estratégias contra a corrupção tem os seus limites, “a menos que qualquer político passe a andar com uma câmara para vermos tudo o que ele faz a toda a hora, o que me parece irrealista”.

Duarte Pacheco concorda com o impacto positivo que o reforço da transparência tem motivado. “Tudo aquilo que tem vindo a ser feito tem contribuído para que o escrutínio seja tão grande que as pessoas, mesmo aquelas que eventualmente pudessem querer cometer esse tipo de crime ou estivessem disponíveis para isso, tenham-na muito menos”, reconhece o antigo parlamentar do PSD.

O papel dos cidadãos

Para lá do plano político, o combate à corrupção tem de passar pelos cidadãos, sustentam os comentadores do programa Casa Comum.

Vieira da Silva apela a uma ação “sobre todas as dimensões, porque se alguém é corrompido, então alguém corrompe”.

O antigo deputado do PSD vai mais longe e defende que os cidadãos não podem estar a exigir mais aos políticos que a si próprios.

“O cidadão está na rua a dizer que os políticos ‘são isto ou são aquilo’, quando eles próprios já notificaram esses esquemas. Portanto, devem pôr a mão na consciência antes de criticar os outros que também fazem”, conclui Duarte Pacheco na Renascença.