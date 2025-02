Frente Cívica diz que nomeação de Regalado “devia ter sido evitada” e pede intervenção do PR

“Eu acho que dificilmente Luís Montenegro vai querer recuar nela, mas acho que o Presidente da República devia pedir explicações. Que é natural, que não se sinta à vontade com ela, sobretudo porque ela expõe um relacionamento que não é propriamente salubre e, portanto, também mina a capacidade do secretário de Estado e a sua autoridade política para intervir no cargo que vai ocupar”, remata.

O vice-presidente da Frente Cívica também acha improvável que o primeiro-ministro não soubesse do que se passa, o que torna tudo ainda mais grave: “Seria impossível que isto não se soubesse o que torna a coisa ainda mais preocupante é que quer o primeiro-ministro quer o novo secretário de Estado estão perfeitamente tranquilos com um este tipo de relacionamento, que infelizmente é prática comum na política e não veem problema nenhum em que isto se saiba."

A escolha do novo secretario de Estado da Administração Local está envolta em polémica. Silvério Regalado escolhido por Luis Montenegro para substituir Hernâni Dias, fez vários ajustes diretos com o escritório de advogados de Luis Montenegro no valor de 209 mil euros.

A poucas horas da entrada no Governo do antigo presidente da Câmara de Vagos, sabe-se que o novo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território fez vários ajustes diretos com o escritório de advogados de Luis Montenegro no valor de 209 mil euros. São dados do Portal Base, consultados pela Renascença. Entre 2015 e 2021, Silvério Regalado, assinou cinco contratos com a sociedade de advocacia da qual o atual Primeiro-ministro era sócio - a Sousa Pinheiro & Montenegro.