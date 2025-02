Governo aprova contratação de 50 inspetores anti-corrupção autárquica

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a contratação de mais 50 inspetores especializados em corrupção nas autarquias, onde tem origem quase metade das queixas de corrupção recebidas pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção.

Durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministro, a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, explicou que o objetivo do Governo é "disponibilizar os meios necessários para revigorar a atuação das entidades que herdaram" as competências de combate à corrupção - Inspeção-Geral das Finanças (IGF) e Inspeção-Geral da Agricultura e Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT).

O Governo pretende que as competências de ajuda técnica e especializada na prevenção da corrupção continuem na IGF e na IGAMAOT, mas que estas entidades tenham mais meios para trabalhar.