PS e BE criticam veto de Marcelo à reposição de freguesias. "É incompreensível"

O Partido Socialista vai reconfirmar o diploma que desagrega as freguesias e dá lugar a 302 novas freguesias a partir das próximas eleições autárquicas. A deputada Marina Gonçalves anunciou que os deputados do PS querem, o mais depressa possível, reagendar a votação.

“Da parte do PS, sem qualquer dúvida, vamos confirmar a vontade da população e confirmar o papel do PS neste processo que é aprovar o diploma de desagregação de freguesias”, diz Marina Gonçalves.

Neste sentido, o PS vai “de imediato” reagendar o diploma para reconfirmar sua aprovação no Parlamento, após o veto de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Marina Gonçalves considerou ainda que o Presidente da República não tem razão quando justifica o veto com a proximidade das eleições autárquicas, uma vez que o processo foi concluído oito meses antes das eleições.

“Este diploma de 2021 determina que não pode haver criação de novas freguesias no prazo de seis meses até às eleições, e nós estamos a mais de oito meses do período eleitoral. Por isso, do ponto de vista legal, não há nenhuma questão relativa ao prazo", reitera.

“Se não houver tempo a culpa é do Presidente da República”

Também o Bloco de Esquerda vai reconfirmar o diploma considerando que o Parlamento cumpriu todos os prazos e deixando já o aviso que, se este processo demorar mais tempo e não for possível estar aprovado a tempo das eleições, a responsabilidade é de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Se não houver tempo legal para que este diploma entre em vigor a responsabilidade é do Presidente da República. É o veto do Presidente da República que coloca em causa os prazos legais para esta reorganização e a plena aplicação desta lei”, diz Mariana Mortágua aos jornalistas.