PSD e Bloco denunciam “bullying” do Chega a deputada invisual do PS

Em reação, Rita Matias afirmou que a bancada do Chega “não recebe lições de moral do Partido Socialista em nenhuma matéria”. “Nós temos cinco anos, os senhores têm 50 anos de roubos, corrupção, escândalos de abusos sexuais de menores. A diferença é que nós limpamos mesmo a nossa bancada, enquanto os senhores branqueiam. Lamento que não tenha consigo perceber a intervenção da nossa deputada Diva Ribeiro”, afirmou.

“É curioso que a deputada Ana Antunes só consiga intervir em assuntos que envolvem, infelizmente, a deficiência ”, afirmou, com críticas e reações incrédulas no hemiciclo.

A bancada parlamentar do Chega foi esta quinta-feira acusada de “ofensas” e “bullying” no hemiciclo à deputada Ana Sofia Antunes, invisual, depois de uma das deputadas do partido ter usado da palavra no Parlamento para lamentar que a socialista “só intervenha em assuntos que envolvem a deficiência”.

Mas o tema não ficou aqui. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pediu o uso da palavra, para denunciar “bullying” à deputada invisual por parte de deputados do Chega, que se ouviram para lá dos microfones.

“Desta bancada ouviu-se bem e espero que fique registado o bullying relativamente a uma pessoa com deficiência e as ofensas que foram feitas por parte da bancada do Chega”, afirmou a deputada bloquista, que espera que, no momento de discussão de projetos sobre apoio a pessoas com deficiência, o partido erga a “bandeira da vergonha”.

Hugo Soares, líder da bancada do PSD, concordou com Joana Mortágua e afirmou que “o que está a acontecer nos apartes regimentais ultrapassa o bom senso, a educação, a urbanidade e a dignidade, que a câmara merece e que o país merece”.

Ana Sofia Antunes, eleita pelo PS no círculo de Leiria, foi secretária de Estado da Inclusão para Pessoas com Deficiência nos governos de António Costa, entre 2015 e 2024.