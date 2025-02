"Rádio é a companhia de todas as horas", diz Montenegro

Esta quinta-feira comemora-se o Dia Mundial da Rádio e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o meio de comunicação como a “companhia de todas as horas”.

“A rádio é a voz que me acompanha há muitos anos, em milhares de quilómetros pelas estradas portuguesas. É a voz que informa, a voz que entretém, a voz que acompanha. Uma voz democrática, com sotaques e com as diferentes, que nos conta o que está a acontecer em cada momento”, afirma o chefe de Governo.

“É a voz da emoção, que grita golos antes de qualquer outro e aproxima comunidades onde muitas vezes é o único meio de comunicação que existe. Neste Dia Mundial da Rádio, quero aproveitar para agradecer aos milhares de profissionais que dão voz e cuidam das emissões das nossas rádios. Das diferentes rádios que, a nível local e nacional, unem Portugal e unem Portugal ao mundo”, refere Montenegro.

O Dia Mundial da Rádio celebra-se a 13 de fevereiro desde 2012.

A data foi declarada um ano antes pela UNESCO, que escolheu este dia por ter sido a 13 de fevereiro que, em 1946, foi criada a Rádio das Nações Unidas.