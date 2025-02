"Tutti-Frutti". Medina defende que acusados não devem ser candidatos a autarquias

Fernando Medina, cujo envolvimento na operação Tutti-Frutti foi arquivado, defende que quem está acusado pelo Ministério Público (MP) e com validação do juiz de instrução não deve ser candidato a uma autarquia. Em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e do jornal "Público", e numa altura em que autarcas do PS estão a braços com a Justiça, o ex-ministro das Finanças e antigo presidente da Câmara de Lisboa considera que devem ser impedidas candidaturas de casos em que há validação das acusações do MP. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Havendo uma validação da acusação do Ministério Público para o Tribunal de Instrução ou condenação por um tribunal de primeira instância, acho que as pessoas nessas circunstâncias não devem ser candidatas. Abaixo disso, merece uma avaliação ponderada, caso a caso, em função das matérias que estão em causa. Na operação Tutti-Frutti são investigados favorecimentos a militantes do PS e do PSD através de avenças e contratos públicos. O processo envolve autarcas de importantes juntas de freguesia de Lisboa, funcionários e empresários. No passado, chegou a falar-se em trocas de favores e mesmo em combinação de candidatos autárquicos entre PSD e PS.