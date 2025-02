Aprovada proposta do CDS para a disciplina de Cidadania

"O Estado ensina e a família educa", defendeu Rita Matias, prometendo "limpar os currículos de ideologia" e acabar com uma disciplina que permite que os filhos "sejam doutrinados" numa escola onde as salas de aula estão "transformadas em laboratórios de engenharia social massificada".

Para o Chega, "o Estado não pode continuar a impor uma disciplina que, pela sua natureza, doutrina ideológica transforma as salas de aulas em laboratórios de engenharia social massificada", disse Rita Matias, sobre o projeto de lei do seu partido que defendia que fossem as famílias a decidir se os filhos frequentam a disciplina.

As iniciativas foram todas rejeitadas à exceção da do CDS-PP, depois de um debate em que Chega e CDS-PP voltaram a defender que "a Escola ensina e a família educa", contra os restantes deputados que salientaram a importância de uma disciplina que ensina valores como o respeito pelo próximo, acusando os dois primeiros partidos de terem medo de "dar liberdade aos jovens para amar quem querem" ou de terem "relações saudáveis".

Os deputados debateram quatro iniciativas relacionadas com a disciplina de Cidadania: O Chega propunha que a disciplina fosse opcional; o CDS pede o fim de "projetos ideológicos" e da possibilidade de se poder abordar a identidade de género nas aulas; o BE queria mais formação para os professores e o PAN gostaria que o tema do bem-estar animal passasse a ser obrigatório.

O Parlamento chumbou esta sexta-feira três propostas de alteração da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (BE, PAN e Chega) e aprovou uma do CDS-PP, após um debate em que todos apelaram a que se "deixem as crianças em paz", mas por motivos diametralmente opostos.

A mesma posição foi, poucos minutos depois, defendida por Paulo Núncio, do CDS-PP, que acrescentou que "as crianças não são geradas pelo Estado", nem "um brinquedo do Estado": "O CDS é contra doutrinar as crianças pequenas sobre ideologia de género e sobre transexualidade. Senhores deputados deixem as nossas crianças crescer em paz", apelou.

A expressão foi também usada por outras bancadas, como a do Bloco de Esquerda, que lembrou a importância da disciplina e de abordar temas como a sexualidade, mas também sobre a violência doméstica ou a violência no namoro, fenómenos que têm vindo a crescer em Portugal.

"As crianças devem ou não devem aprender a defender-se de abusadores sexuais? Devem ou não devem aprender a distinguir entre aquilo que é um comportamento afetivo normal e aquilo que é aliciamento de menores? A quem é que interessa que as crianças não aprendam isto? A quem é que interessa que as crianças não aprendam sobre consentimento, não aprendam a defender a sua dignidade sexual? Os abusos sexuais acontecem dentro da família, sabemos que não basta a família para que as crianças aprendam a defender-se dos abusos sexuais", defendeu Joana Mortágua.

"O direito das crianças a defender a sua dignidade, a defender a sua integridade sexual, a defender o seu corpo e a sua integridade, não é opcional. Deixem as crianças em paz", acrescentou a deputada bloquista.

Também a deputada única do PAN, Inês Sousa real, acusou o Chega de não conseguir "ultrapassar a existência de um ensino que promove o respeito pelos direitos humanos e pela igualdade, que o Chega ignora mas a sociedade progressista não".

Já quase no final do debate, Madalena Cordeiro, do Chega, questionou a bancada social-democrata sobre se o atual Governo estava "disposto a libertar as crianças", ao que Inês Barroso respondeu de imediato: "Obviamente o grupo parlamentar do PSD estará contra o do Chega. O PSD é um partido de responsabilidade, de moderação e de respeito pela dignidade".

O projeto de lei do Chega foi assim rejeitado com os votos contra do PSD, PAN, PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.

Os restantes diplomas do PAN e do BE também não passaram, sendo que o projeto de resolução do PAN dividiu os deputados, havendo um empate: O CDS, IL e PSD votaram contra, o Chega e PCP abstiveram-se e os restantes a favor. A proposta do PAN foi novamente a votos, mas como o resultado foi "igual ao anterior, nos termos regimentais, fica rejeitado", anunciou o presidente da Assembleia da República.

O projeto de resolução do CDS-PP acabou por ser aprovado com os votos do Chega, IL, CDS, deputado não inscrito e do PSD que mudou o seu sentido de voto para favorável. Já a iniciativa do BE, foi rejeitada com os votos contra do Chega, CDS, IL e PSD.

A polémica em torno da disciplina de Cidadania não é nova, mas foi reacendida no final do ano passado, quando o primeiro-ministro anunciou, durante o congresso do PSD, que era preciso libertá-la de "arramas ideológicas" e que o assunto tinha sido escolhido como uma das prioridades do Governo.

O anúncio da revisão do currículo de Cidadania inseriu-se no âmbito de um projeto mais alargado de revisão de todas as disciplinas do ensino obrigatório, tendo o ministro da Educação reconhecido que havia algum ruído em torno do assunto, mas garantindo sempre que a disciplina não iria deixar de ser obrigatória.