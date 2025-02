Demite-se conselheiro nacional do Chega suspeito de ameaças

João Rogério da Silva anunciou esta sexta-feira a demissão do conselho nacional do Chega, após ser acusado de ameaçar um ex-militante do partido e rival.

“Venho a informar que não sou militante do partido Chega, e que também apresentei a minha demissão do cargo de conselheiro nacional do partido”, revelou João Rogério da Silva, numa publicação no Facebook.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O também responsável pela concelhia de Oliveira do Hospital deixa o partido um dia depois da notícia de que foi acusado pelo Ministério Público de crimes de dano e ameaça agravada.