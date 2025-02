Deputado do Chega e líder em Lisboa investigado por violação de menor

O deputado do Chega Pedro Pessanha continua a ser investigado depois de uma denúncia por violação de uma menor de idade.

A investigação no Ministério Público de Cascais foi aberta depois de uma queixa apresentada, há dois anos, pelos pais de uma menina que tinha 15 anos em 2022 - ano em que terá ocorrido a violação.

A Procuradoria Geral da República confirma ao Jornal de Notícias que o caso aberto em março de 2023 ainda decorre, mas ao mesmo jornal o advogado do deputado do Chega diz que Pedro Pessanha não foi ainda notificado e que avançou com duas queixas na PSP por difamação.

Os pais da menor alegam que o dirigente do Chega " é pedófilo", mas a defesa rejeita que o deputado tenha tido quaisquer relações com menores e defende que a denúncia apenas o quer prejudicar politicamente.

Recorde-se que a investigação do Ministério Público ao deputado do Chega tinha sido já comunicada em 2023 pela revista Sábado.