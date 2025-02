Leitão Amaro defende "competência" dos novos secretários de Estado e diz que mexidas na Saúde são "especulação"

O ministro da Presidência normalizou a remodelação do Governo, referindo que o primeiro-ministro fez um " ajustamento, que é um ato normal ", num curto prazo de tempo, comparando com executivos do PS, referindo que estas mudanças não tiveram a "grande perturbação interna" do Governo anterior.

Em resposta a várias perguntas dos jornalistas sobre as mexidas em seis secretarias de Estado, o ministro da Presidência garantiu que “todas as escolhas, todas dos seis, foram feitas unicamente considerando e respeitando em absoluto e de forma escrupulosa as capacidades pessoais, profissionais e políticas de cada uma das personalidades”.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro saiu esta quinta-feira em defesa de “todas as escolhas” que foram feitas dos novos secretários de Estado que entram hoje em funções, na sequência da remodelação “poupada” no Governo.

Mexidas na Saúde? "Especulação vã e inútil"

Nas várias respostas que deu sobre a remodelação do Governo, o ministro da Presidência garantiu que se tratam de "especulação" as diversas notícias dos últimos dias que davam conta de mexidas no Ministério da Saúde, nomeadamente, a potencial exoneração da secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé. Leitão Amaro garantiu que "não há nenhuma outra situação e não houve nenhuma outra situação ponderada" de saída do executivo.

Leitão Amaro justificou ainda que "não são alvitres na praça pública que comandam a ação do Governo". e que a "tranquilidade" com que diz ter sido feita esta remodelação "não deixa muito espaço para essa especulação" que "é bastante vã e inútil". O ministro da Presidência insistiu mesmo que se trata de "uma especulação infundada e um exercício sem nenhuma credibilidade e sem nenhuma adesão à realidade".

Código de Conduta preenchido por "todos" os novos governantes

Questionado se todos os governantes preencheram o questionário de entrada no executivo, instituído pelo anterior Governo, Leitão Amaro garantiu que "todos" os membros do executivo que iniciam funções "cumprem todas as regras que estão nas leis e regimes jurídicos aplicáveis". Aqui se inclui o preenchimento do questionário inicial.

As regras são iguais para ministros e secretários de Estado e as que se aplicaram aos "iniciais aplicam-se aos adicionais", ou seja, aos 6 novos membros que agora entram. Fica a garantia do ministro da Presidência que "todas as regras, quer as de formalismos a preencher, quer o cumprimento de todas as regras, incluindo todas as regras no plano ético, o Código de Conduta do Governo, todas as regras são aplicadas".

O ministro da Presidência salientou ainda que as declarações únicas dos novos governantes serão depositadas na Entidade para a a Transparência, mas o questionário, "nos termos das regras aplicáveis, tem um destino reservado".