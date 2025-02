Pedro Nuno Santos diz que PS "não vai compactuar com o desrespeito" do Chega

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, sublinhou esta quinta-feira que o partido "não vai compactuar com o desrespeito" do Chega, na sequência dos insultos que ocorreram durante o debate dedicado à inclusão no ensino superior.

Pedro Nuno Santos recorreu ao X para condenar as declarações da deputada do Chega, Diva Ribeiro, que acusou a socialista Ana Sofia Antunes, que é cega, de só conseguir "intervir em assuntos que, infelizmente, envolvem deficiência" e o Grupo Parlamentar dos socialistas já informou que vai levar a questão à conferência de líderes.

"Hoje assistimos a uma violação clara do estatuto dos deputados, comprometendo o respeito devido à Assembleia da República e aos seus membros", escreve no X a página do grupo parlamentar do Partido Socialista.

"O PS levará esta questão à conferência de líderes para que esta infração grosseira não passe em branco e tenha as devidas consequências", acrescenta a publicação.

Também no X, Pedro Nuno Santos vinca que "o desrespeito não é ao PS, é aos portugueses, ao Parlamento e à democracia".

O debate que foi motivado por um projeto de lei do PS que propõe a criação de um regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior ficou marcado por insultos da bancada do Chega após a intervenção de Diva Ribeiro.