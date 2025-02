Raimundo nega contratos por baixo da mesa com trabalhadores do PCP

O secretário-geral do PCP assegurou esta sexta-feira que todos os trabalhadores têm a sua situação comprovada na Segurança Social, negando contratos irregulares com alguns dos seus trabalhadores.

"No PCP, não nos arrastam para o lamaçal. No PCP isso não existe", acentuou Paulo Raimundo, após uma visita à AutoEuropa, em Palmela, comentando uma notícia veiculada na quinta-feira de que haveria trabalhadores do partido com contratos irregulares.

Segundo o líder comunista, "não há nenhum funcionário do PCP que não esteja comprovadamente provado na Segurança Social".