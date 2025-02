Escritora Alice Vieira apoia Marques Mendes à Presidência da República

A escritora Alice Vieira, João Perestrello — filho do deputado socialista Marcos Perestrello — e a antiga presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, apoiam a candidatura de Marques Mendes à Presidência da República nas eleições de 2026.

Alice Vieira inscreveu-se como militante do Partido Comunista Português em 1975, mas abandonou o PCP em 2013, quando se candidatou pelo Partido Socialista à assembleia municipal de Mafra. Seis anos mais tarde, integrou uma lista de mulheres “progressistas” que apoiam a candidatura do PS nas eleições europeias.

Na nota da candidatura, enviada à Renascença, que revela os seis primeiros nomes de personalidades independentes, está ainda João Perestrello, presidente da SEDES Jovem e filho de Marcos Perestrello, o deputado do PS.