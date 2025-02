PSD vai reconfirmar lei que repõe freguesias, contra a vontade de Marcelo

O PSD vai reconfirmar o diploma que foi vetado esta semana pelo Presidente da República e que repõe 302 freguesias. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, justifica a decisão com as expectativas que foram criadas junto de autarcas e da população.

“O PSD entendeu reconfirmar o diploma de desagregação de freguesias, ponderando muito bem as palavras do Presidente da República, porque é uma mensagem que deve ser escutada, mas face às expectativas já criadas nas populações das freguesias cujo processo foi aprovado, o PSD reconfirmar o diploma”, anunciou Hugo Soares aos jornalistas.

Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma porque entende que não há tempo para preparar o processo de instalação de novas freguesias a poucos meses das eleições autárquicas. Uma justificação que não foi aceite pelos partidos que votaram a lei, nem pelos autarcas.

No Parlamento, os partidos que apresentaram esta lei — PS, PCP, BE, PAN e Livre — anunciaram na quinta-feira que iam confirmar o diploma. O Partido Socialista prometeu mesmo reagendar o mais depressa possível a lei para que todo o processo legislativo possa estar concluído num prazo até seis meses antes da data das eleições autárquicas.

O diploma foi aprovado no Parlamento com os votos contra da IL, a abstenção do Chega e os votos favoráveis de todos os restantes partidos.