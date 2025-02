Bloco de Esquerda. Mais de 70 militantes de Portalegre abandonam partido

Mais de 70 militantes do BE, entre os quais os responsáveis da comissão coordenadora distrital e das concelhias, demitiram-se do partido, por divergências com a direção nacional, foi anunciado esta terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, o presidente demissionário da Comissão Coordenadora Distrital de Portalegre do BE, Higino Maroto, explicou que abandonaram o partido "73 militantes", num universo de "mais de duas centenas" de militantes.

"Mas desta duas centenas, para além dos 73 que se demitiram, há um conjunto grande que está na completa inatividade, são militantes que tiveram atividade mas que deixaram de ter ao longo do tempo", alertou.

A falta de apoios, os despedimentos que ocorreram no BE e divergências internas, foram alguns dos motivos que levaram à tomada desta posição, segundo Higino Maroto.

"Demitimo-nos pela forma como a direção tem vindo ao longo dos anos a tratar o partido no distrito, faltando o apoio, depois também as próprias divergências com a direção, no sentido de não concordarmos com a política que tem vindo a ser feita", disse.

Higino Maroto reconhece ainda que está em causa naquela região alentejana a estratégia do partido para as eleições autárquicas deste ano.

"Nós temos vindo ao longo deste tempo a fazer as críticas à direção e, neste momento, chegamos a uma situação que é impossível continuar no partido", acrescentou.

As últimas derrotas do partido nas eleições e os despedimentos de funcionários do BE, têm vindo, de acordo com Higino Maroto a motivar também as críticas à direção.