Chega avança com moção de censura ao Governo por "suspeitas de incompatibilidades" de Montenegro

O Chega entregou esta terça-feira no parlamento uma moção de censura ao XXIV Governo Constitucional por considerar que recaem sobre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "suspeitas gravíssimas de incompatibilidade" no exercício de funções públicas.

Na moção de censura - intitulada "Pelo fim de um Governo sem integridade, liderado por um primeiro-ministro sob suspeita grave" - entregue hoje no parlamento, o Chega argumenta que está em causa um "cenário de total e generalizada descredibilização do Governo e do primeiro-ministro" que deve resultar na demissão do executivo minoritário PSD/CDS-PP.

"Se até aqui os problemas surgiam pela mão de governantes diversos, desta vez é o próprio primeiro-ministro quem mancha a reputação e a imagem do país, tanto interna, como externamente", escreve o partido, argumentando que, em causa, estão "suspeitas gravíssimas de incompatibilidade no exercício de funções públicas".

Na moção, o partido escreve que "esta explicação nunca foi dada, nem detalhados os dados importantes da situação relativos, por exemplo, aos clientes daquela empresa, a natureza das atividades desempenhadas ou a respetiva faturação".

André Ventura ameaçara na segunda-feira avançar com uma moção de censura ao Governo caso o primeiro-ministro continuasse sem dar explicações até ao final do dia sobre a empresa de compra e venda de imóveis da mulher e dos filhos, o que hoje concretizou, às 12h00, na Assembleia da República.