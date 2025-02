Pedro Duarte assume que vê "tentação gigantesca" em candidatura à Câmara do Porto

Pedro Duarte, atual ministro dos Assuntos Parlamentares, admite que sente uma "tentação íntima gigantesca" nos apelos para ser o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto.

Durante um almoço organizado esta terça-feira pelo International Club of Portugal, num hotel em Lisboa, o membro do Governo fala de uma "ligação especial" à cidade do Porto e volta a deixar a porta semi-aberta.

"Há ligação inexplicável que eu tenho com a cidade do Porto, qualquer apelo é muito relevante. Não ignoro, não consigo ignorar por muito que quisesse. O máximo que vos posso dizer é que há, de facto, uma tentação intima que é gigantesca", assume Pedro Duarte depois de ser questionado por um membro deste clube no final do almoço.

No entanto, o ministro dos Assuntos Parlamentares coloca um freio nos timings: "Daí a haver uma decisão há um tempo para tudo", resfria Pedro Duarte.

Pouco depois, depois da insistência dos jornalistas no tema, o governante voltou a chutar para a Primavera uma decisão sobre uma eventual candidatura à cidade Invicta - numa altura em que Rui Moreira, atual autarca independente, já não pode recandidatar-se porque atingiu o limite de mandatos.

