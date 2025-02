Assembleia Municipal de Lisboa quer "necessária ponderação" sobre prolongamento da Linha Vermelha

A Assembleia Municipal de Lisboa recomendou esta terça-feira à câmara que requeira ao Governo e ao Metropolitano a "necessária ponderação" relativamente ao prolongamento Linha Vermelha até Alcântara, mas o vice-presidente do executivo sublinhou que essa obra já está em curso.

"Hoje, para mim o tema expansão da Linha Vermelha é como é que vamos levar o metro a Algés", afirmou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro da Mobilidade, reforçando que as obras para o prolongamento entre São Sebastião e Alcântara já foram adjudicadas.

Em causa está o prolongamento da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa entre São Sebastião e Alcântara, prevendo a construção de quatro novas estações, nomeadamente Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.

Em 2022, por proposta do PCP, a Assembleia Municipal de Lisboa realizou um debate temático intitulado "Por um traçado da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa". Em resultado desse trabalho, os deputados municipais aprovaram hoje o relatório elaborado nesse âmbito, com um conjunto de recomendações dirigidas à câmara, a maioria delas aprovada por unanimidade.

Uma das recomendações, viabilizada com os votos contra do Chega, é para que o executivo municipal insista junto do Governo para que a Câmara de Lisboa volte a estar representada no Conselho de Administração do Metropolitano.

A AML quer ainda que a câmara "pugne e intervenha junto do Governo para que o traçado da Linha Vermelha do Metro que venha a ser concretizado garanta a preservação e a valorização do património cultural e natural da cidade, procurando minimizar os impactos e garantindo a integridade do Jardim da Parada, da Tapada das Necessidades e do Baluarte do Livramento, assim como valorizar o parque arbóreo e verde com caráter estruturante da cidade".