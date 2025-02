Miguel Arruda com imunidade parlamentar levantada

A Comissão de Transparência aprovou, esta quarta-feira, o levantamento da imunidade parlamentar do deputado não-inscrito Miguel Arruda, seguindo o parecer revelado esta terça-feira. O açoriano, eleito pelo Chega, é suspeito de oito crimes de furto qualificado.

Os deputados da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovaram o levantamento da imunidade parlamentar esta quarta-feira, depois de ser verificado o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para o levantamento obrigatório da imunidade parlamentar pela Assembleia da República.

Miguel Arruda foi constituído arguido, a 21 de janeiro, por suspeita do furto de malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada. A PSP realizou buscas na casa do deputado em São Miguel e em Lisboa, assim como no gabinete do próprio no Parlamento.

Arruda, eleito pelo círculo dos Açores, abandonou o Chega e passou a não-inscrito após este caso ser tornado público. No parecer lê-se que o deputado "não remeteu qualquer pronúncia quanto ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar em apreço".