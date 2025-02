Montenegro declara-se "muito tranquilo" sobre empresa familiar

Interrogado se não se arrepende de não ter prestado logo esclarecimentos sobre este caso, o primeiro-ministro repetiu: "Eu darei todos os esclarecimentos que me forem pedidos na Assembleia da República na próxima sexta-feira, como tive a ocasião de dar a primeira vez que me foram solicitados".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, declarou-se esta quarta-feira "muito tranquilo" com a situação da empresa da sua família e voltou a remeter explicações para o debate da moção de censura no Parlamento.

Sobre as críticas da véspera do ministro dos Assun(...)

Os jornalistas perguntaram-lhe se não interessa esclarecer nesta altura aos portugueses do que está em causa com a empresa de que foi sócio e que agora pertence à sua mulher e aos filhos de ambos.

Luís Montenegro deu a mesma resposta: "Eu já disse e repito, não levem a mal, eu posso repetir imensas vezes. Na próxima sexta-feira eu estarei na Assembleia da República e prestarei aos representantes do povo português todos os esclarecimentos que me forem solicitados sobre isso, sobre a governação do país, como é a minha responsabilidade".

O primeiro-ministro alegou que nunca se furtou a prestar explicações e, questionado sobre o facto de se manter em silêncio não só sobre este caso, mas sobre outros temas, respondeu: "Eu tenho estado a trabalhar todos os dias a bem da qualidade de vida dos portugueses, a bem do futuro dos portugueses".

"E eu acho que os portugueses percebem isso, eu acho que os portugueses percebem que eu me concentro naquilo que é essencial, sem me furtar a estar também disponível para responder às questões do dia-a-dia", considerou.

Depois, dirigindo-se para a jornalista que o tinha questionado, acrescentou: "Repare bem, muitas vezes essas questões não são exatamente aquilo que preocupa em casa as portuguesas e os portugueses que se sentam à mesa".

"Portanto, eu tenho de saber conciliar tudo, eu tento fazer isso com equilíbrio. Acho que os portugueses me percebem, honestamente. Não quero com isto dizer que não seja legítimo colocarem as questões todas. Eu nunca me furtei a responder a nada e é isso que vou continuar a fazer", completou.