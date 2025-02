"Paguei 36,9 euros por uma botija de gás, além de a ter carregado às costas"

O secretário-geral do PCP vai insistir numa proposta para fixar o preço da botija de gás em 20 euros. Paulo Raimundo considera um “escândalo nacional” o facto de se pagar em Portugal o dobro do que em Espanha.



Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o líder comunista diz que ele próprio sente no bolso todos os meses o preço do gás.

“Se me permitem um exemplo pessoal, eu paguei no dia 11 de fevereiro 36,9 euros por uma botija de gás. Fui eu que a paguei, além de a ter carregado às costas”, afirma Paulo Raimundo.

O líder do PCP acrescenta que quase cinco milhões de pessoas em Portugal são afetadas pelo aumento do preço do gás, “para que a Galp tenha [lucros de] 960 milhões de euros”.