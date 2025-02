Castro Almeida "desfez-se" de imobiliária para defender lei dos solos "sem carregar suspeitas"

O ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que ficou responsável pela tutela do Ordenamento do Território após a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias, detinha até à semana passada uma participação de 25% numa empresa imobiliária, avança a RTP. Em declarações à Renascença, Manuel Castro Almeida confirma a posição na Quantun 98 e esclarece que se desfez dela quando viu “associada a ideia” de que podia beneficiar da nova lei dos solos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Há cerca de três ou quatro semanas comecei a ver no espaço público associada a ideia de que empresas imobiliárias podiam beneficiar mais da lei dos solos”, começa por dizer o ministro, que refere que “qualquer cidadão pode comprar um terreno, urbanizá-lo e construí-lo”. “Para evitar qualquer risco de associar a ideia de que a lei foi feita para tirar vantagem dela, decidi vender a minha quota aos sócios, desfazer-me da empresa e afastar-me de qualquer suspeita para que possa defender a lei dos solos com total independência e sem ter de carregar suspeitas”, afirma Castro Almeida. A Quantun 98 - Investimentos Mobiliários foi constituída em 1998 e tem como sede atual Vale de Cambra, tendo como objetivo a “compra e revenda de imóveis”, além da “construção civil e a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura”. De acordo com a declaração única entregue à Entidade da Transparência, a que a Renascença também teve acesso, Castro Almeida menciona a quota de 25% na Quantun 98, com uma participação social de 50 mil euros na sociedade. No último relatório de contas disponível, de 2023, a empresa tinha 943 mil euros em ativos.

No entanto, segundo a RTP, o ministro transferiu a quota que detinha aos restantes sócios no dia 13 de fevereiro, duas semanas depois da saída de Hernâni Dias do cargo de secretário de Estado no seu ministério. A saída do secretário de Estado do Ordenamento do Território aconteceu depois de ter sido noticiado que criou duas empresas no setor imobiliário, em outubro e novembro do ano passado, quando já integrava o Governo. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro viu-se envolvido em polémica esta semana, depois de ter sido noticiado um potencial conflito de interesses devido a uma imobiliária detida pela família do primeiro-ministro, a Spinumviva, que também pode beneficiar das alterações à lei dos solos. Ouvido no Parlamento a 21 de janeiro, Castro Almeida foi questionado sobre se a lei dos solos, sob a sua tutela, é “perversa”, porque aumenta o preço dos solos rústicos. “Vai aumentar , sim. Qual é o problema?”, respondeu.