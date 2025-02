“Enormíssima ignorância”. Associação Portuguesa de Deficientes critica declarações de deputado do Chega

“Tem custos ao nível da saúde, da produção, ao nível financeiro, e ao nível da segurança, que é um tema muito querido do partido do senhor deputado”, exemplifica.

“Esta educação [a especial] é para crianças com necessidades educativas especiais . São crianças que, por as mais diversas razões, não se adaptam ao ensino tal como ele está estruturado”, sublinha.

No Parlamento, o deputado desvalorizou a importância do ensino especial. João Tilly questionou mesmo se Portugal é um país de alunos com deficiência: “Afinal, nós somos um país de alunos com deficiência ou somos um país de alunos normais?”

Um sinal de ignorância . É desta forma que a Associação Portuguesa de Deficientes classifica as recentes declarações do deputado João Tilly, do Chega, sobre alunos com deficiência.

A vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes espera, por isso, um pedido de desculpa por parte do Chega, embora não acredite que o deputado o faça por iniciativa própria.

“Eu, da parte do senhor deputado, acho difícil que ele peça desculpa, porque quando uma pessoa não percebe um assunto, não percebe também porque é que tem que lhe pedir desculpa. Da parte do partido, eu acho que sim que devia haver”, remata.

Também o Movimento Cidadão Diferente (MCD) criticou na quinta-feira, o deputado do Chega João Tilly, considerando que as suas afirmações realizadas no dia anterior, no Parlamento, sobre ensino especial demonstram “insensibilidade e desconhecimento da realidade vivida pelos alunos com deficiência e suas famílias”.

No debate no Parlamento, depois de Joana Mortágua do BE ter alertado para o problema da falta de meios financeiros e humanos para acompanhar os alunos com necessidades especiais educativas, João Tilly do Chega criticou que “centenas de professores de todas as áreas” tenham ido “a correr tirar esta especialização”.

“A educação ou o ensino, como nós chamamos, especial é importante. Mas, o ensino geral é muito mais importante e esse está esquecido e ignorado. Afinal, nós somos um país de alunos com deficiência ou somos um país de alunos normais? O que é que está a provocar este número incrível de tantos alunos com deficiência cognitiva”, questionou.