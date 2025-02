Montenegro: "A partir de hoje só respondo a quem for tão transparente como eu"

O líder do Chega, André Ventura diz que é "uma vergonha" o caso que envolve a empresa do setor imobiliário detida pela família do primeiro-ministro, e assegura que o número de telefone associado a esta empresa é o número de telefone pessoal de Luís Montenegro

André Ventura afirma que o primeiro-ministro tem uma "obstinação" em não responder ao Parlamento e acredita que uma moção de censura era a única forma de obrigar Luís Montenegro a dar explicações sobre a empresa que é detida pela sua família.

Com o Governo todo presente no Parlamento, André Ventura pediu a demissão do ministro da Coesão Territorial depois de, esta quinta-feira, a RTP ter revelado que Manuel Castro Almeida se desfez de uma quota que tinha numa empresa imobiliária em fevereiro, já depois da polémica que culminou com a demissão de Hernâni Dias . O próprio respondeu à Renascença que não se sente "minimamente" fragilizado.

No arranque do debate sobre a moção de censura, aberto pelo Chega, que foi o proponente desta moção, André Ventura acusa o Governo de ser uma "agência de empregos" e cola o PSD ao PS, ao dizer que a única coisa que mudou é que agora o cartão é laranja, em vez de ser cor-de-rosa.

A moção de censura foi apresentada pelo Chega, depois das notícias do Correio da Manhã que denunciavam um potencial conflito de interesses do primeiro-ministro. A mulher e os dois filhos de Luís Montenegro têm uma empresa do setor imobiliário, e o atual primeiro-ministro cedeu a sua parte da participação quando se tornou líder do PSD, no verão de 2022.



Os imóveis não têm enquadramento nas opções legais do Governo sobre os solos - PM

Na resposta, o primeiro-ministro, Luis Montenegro , referiu que esta moção de censura é sobre si próprio a sua "vida profissional e patrimonial" e sobre o "carater" e "honra" do chefe de Governo.

Montenegro diz que "nunca" se queixou da "violência das suspeições injustificadas" de que foi sendo alvo e sobre a criação da empresa Spinumviva refere que chamar-lhe uma imobiliária "é um absurdo", garantindo que os imóveis em causa "não têm enquadramento nas opções legais do Governo sobre os solos".

Na tribuna, Montenegro lamenta as "novas e velhas questões" que lhe são colocadas, explicando que quando criou a empresa Spinumviva "estava fora da vida política ativa" e que a transmissão que fez da empresa em 2022 à mulher e aos filhos "é legal".

O primeiro-ministro explicou longamente que a família lhe deixou uma quinta no Douro. "Os meus pais não venderam nada do que receberam dos meus pais e não vou vender nada do que era dos meus pais", garantiu.

Num tom exaltado, depois de uma semana debaixo de fogo das oposições, Montenegro explicou que na sua vida declarou "tudo o que tinha a declarar e que tinha a pagar" e que esclareceu "tudo".

A partir de agora, garantiu o chefe do Governo, "só" responde "a quem for tão transparente" quanto o próprio Montenegro e que "seja capaz de fazer tudo" o que fez, pedindo para que "respeitem" a sua "dignidade e a missão" que lhe está confiada à frente do executivo.

PSD ataca "André Censura"

A fazer a defesa do primeiro-ministro, Hugo Soares, um dos homens mais próximos de Luís Montenegro, afirma que este debate era de “auto-censura que tinha um protagonista chamado Miguel Arruda, e um padrinho que se chama André Ventura”.

“Devemos sempre desconfiar dos desconfiados”, atira o líder parlamentar do PSD. Hugo Soares acusa André Ventura de ter uma "moralidade bacoca" e sublinha que há deputados do Chega que "têm imobiliárias e que discutem a lei dos solos".

"O senhor deputado usa um critério para uns e outro critério para outros", acusa o também secretário-geral do PSD. "O populismo não se combate com mais populismo, combate-se com competência", afirma Hugo Soares.

Logo a seguir, a deputada do PSD, Isaura Morais, dirigiu-se ao líder do Chega como "André Censura", o que lhe valeu uma reprimenda do presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco (PSD) e que afirmou que "não é forma de se dirigir ao deputado".

André Ventura responde: "Não é por gritar muito que deu explicações"

Em resposta às críticas do PSD, André Ventura dirigiu-se a Hugo Soares e a Luís Montenegro para afirmar que "não é por gritar muito que deu explicações". E aproveitou a deixa para pegar no caso Miguel Arruda.

Olhando para trás, onde agora se senta o deputado acusado de furtar malas, André Ventura sublinha que o Chega lhe retirou confiança política e acredita que essa é a "diferença" para o PSD.

Lamentando a "falta de coragem do PSD", Ventura repete que Montenegro se escondeu atrás de um sistema que o protegia de dar explicações ao Parlamento.

"Populismo combate-se com competência", responde PSD

Começa uma nova ronda de perguntas ao autor da moção de censura, desta feita com Gonçalo Lage, que não faz exatamente questões, mas elogia a ação do Governo. "Censura? Passe ferroviário verde, que permite reduzir assimetrias entre o interior e o litoral", diz o deputado. E repete: "O populismo só se combate com competência".

A mesma frase é repetida pelo vice-presidente da bancada do PSD, Miguel Guimarães ou ainda a deputada social-democrata Ofélia Ramos. "O seu populismo combate-se com a nossa competência", dirigindio-se ao líder do Chega, André Ventura.

Ventura responde à segunda ronda de questões. "Deviam ter vergonha, venderam-se ao PS" na política fiscal. E a Gonçalo Lage atira: "Qual passe ferroviário verde se no país metade das pessoas não tem comboios onde andar?". O líder do Chega pede para o PSD olhar para os jovens presentes nas galerias e dizer: "Peço desculpa pela nossa incompetência".

Dulcineia Moura, do PSD, retoma a frase chave de estratégia da bancada: "Sabe como se combate o populismo do Chega? Não é só com competência, é com lealdade, dignidade e competência".

Até agora apenas o PSD interpelou o Chega e André Ventura, em particular. O CDS-PP e as restantes oposições mantêm-se em silêncio. Continua a terceira ronda de questões na moção de censura.

A deputada Regina Bastos interpela Ventura sobre imigração. "Fala de imigração para tudo e mais alguma coisa e censura o Governo por ter posto fim à manifestação de interesse? A transparência e a dignidade estão a arrasar o seu populismo", conclui a social-democrata.

Pedro Nuno Santos: "Não contribuímos para manobras de distração"

Logo depois do PSD, foi a vez da intervenção do PS. O líder socialista, Pedro Nuno Santos criticou esta moção de censura e classificou-a como uma "manobra de distração" para o Chega tapar os problemas internos que tem vivido nas últimas semanas.

O secretário-geral do PS lembrou que ele próprio foi escrutinado sobre a empresa da sua família, quando era ministro das Infraestruturas, e desafiou Luís Montenegro a revelar quem são os seus clientes para afastar qualquer suspeita sobre a sua atuação enquanto primeiro-ministro.





BE chama Castro Almeida com "urgência" ao Parlamento

Enquanto o debate decorre, o Bloco de Esquerda informa os jornalistas que "acabou de dar entrada" no Parlamento, o pedido de audição, com caráter de urgência do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.



Mariana Mortágua, coordenadora bloquista entra no debate no meio de um burburinho dos deputados do Chega. Interpela Luís Montenegro para dizer que o primeiro-ministro não deve esconder-se a perguntas de jornalistas". O que diria o PSD da oposição ao PSD do Governo?"

"O que diria se fosse líder da oposição? Nós avisámos que a lei dos solos era uma porta aberta para a especulação. As suspeitas têm a ver com uma lei errada", diz Mortagua, que acrescenta. "Não acha que est alei não tem de desaparecer porque está ferida de credibilidadae?"

Montenegro responde a Pedro Nuno Santos: "Não vou fazer a mesma pergunta sobre as empresas do seu universo familiar"





O primeiro-ministro volta a usar da palavra para responder ao líder do PS. "Não posso divulgar os nomes dos clientes desta empresa por uma questão de respeito aos clientes. Não vou fazer a mesma pergunta sobre as empresas do seu universo familiar", dirigindo-se a Pedro Nuno Santos, acrescentando que não quer "saber dos contornos das relações da sua empresa".

Montenegro reconhece que estará "sempre inibido de intervir numa decisão que impacte nessas empresas" com quem a Spinumviva fez negócios e garante: "A detenção de participação numa empresa de atividade imobiliária não tem nada a ver com a lei dos solos. O que pode a empresa fazer? Comprar e vender. A imputação de um potencial conflito de interesses a quem decide sobre esta lei no Governo não é suficiente", rematou.