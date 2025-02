Marcelo condena "ataque de ódio" em Mulhouse e lamenta morte de português

O Presidente da República condenou com veemência o "ataque de ódio" ocorrido em Mulhouse e lamentou a morte de um cidadão português vítima do atentado, apresentando condolências à família e à comunidade portuguesa desta cidade francesa.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou "as suas mais sentidas condolências à família, amigos e à comunidade portuguesa de Mulhouse", depois de um cidadão português "ter sido atacado mortalmente no atentado terrorista perpetrado naquela cidade francesa".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condena veementemente aquele ataque de ódio e mantém-se em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no acompanhamento à família da vítima", acrescenta-se na mensagem.

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante um ataque com faca, este sábado, em Mulhouse, França, cidade próxima das fronteiras alemã e suíça.O morto é um português de 69 anos, informação confirmada pela Renascença junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que está a acompanhar o caso.

O cidadão português ter-se-á interposto entre os polícias e o atacante, tendo sido esfaqueado e morto, segundo fonte do gabinete do ministro Paulo Rangel. Luís Montenegro salientou a valentia do português e Marcelo Rebelo de Sousa condenou o ataque.

Segundo as autoridades locais, o suspeito, de 37 anos, e que já foi detido, estava referenciado por risco de terrorismo. É estrangeiro e tinha ordem de expulsão do país. O Presidente francês reagiu e fala em "ato de terrorismo islamista”.

Cinco dos feridos são policias, dois ficaram feridos com gravidade.

Macron quer "erradicar o terrorismo"

"Não há dúvidas de que este foi um ato terrorista islâmico ", disse Emmanuel Macron. O Presidente francês, que falava à margem da visita à Feira Agrícola de Paris, disse querer "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, irá deslocar-se ao local, avançou Macron.

O ataque, durante a tarde de sábado, aconteceu à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, segundo a imprensa francesa.

Já segundo o comunicado da Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT), citado por várias agências de notícias, o suspeito gritou "Allah Akbar" (em árabe, "Alá é grande") no momento do ataque com uma faca.

Montenegro fala em valentia do português

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, enviou a sua solidariedade ao povo francês e salientou a "valentia" do cidadão português.

"Perante um ataque contra a comunidade que o acolheu, um português interveio e acabou por perder a vida, em França. A sua valentia, que lhe custou a vida, poderá ter salvo tantas outras", escreveu Luís Montenegro na rede social X.