Montenegro salienta "valentia" do português vítima mortal do ataque de Mulhouse

O primeiro-ministro enviou este sábado a sua solidariedade ao povo francês pelo ataque ocorrido em Mulhouse e salientou a "valentia" do cidadão português que interveio e acabou por morrer, ato que poderá ter salvado outras vidas.

Na mensagem, o chefe do Governo português deixou "sinceras condolências aos familiares e amigos --- e toda a solidariedade ao povo francês".

Segundo as autoridades locais, o suspeito, de 37 anos, e que já foi detido, estava referenciado por risco de terrorismo. É estrangeiro e tinha ordem de expulsão do país. O Presidente francês reagiu e fala em "ato de terrorismo islamista”.

Cinco dos feridos são policias, dois ficaram feridos com gravidade.

Macron quer "erradicar o terrorismo"

"Não há dúvidas de que este foi um ato terrorista islâmico ", disse Emmanuel Macron. O Presidente francês, que falava à margem da visita à Feira Agrícola de Paris, disse querer "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, irá deslocar-se ao local, avançou Macron.

O ataque, durante a tarde de sábado, aconteceu à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, segundo a imprensa francesa.

Já segundo o comunicado da Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT), citado por várias agências de notícias, o suspeito gritou "Allah Akbar" (em árabe, "Alá é grande") no momento do ataque com uma faca.