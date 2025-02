Catorze candidaturas concorrem às eleições antecipadas na Madeira

Doze partidos isolados e duas coligações concorrem às eleições legislativas regionais antecipadas na Madeira em 23 de março, as primeiras que acontecem no arquipélago por o Governo Regional ter caído com a aprovação de uma moção de censura. No único círculo regional concorrem, pela ordem do boletim de voto, a Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV), o Partido Social-Democrata (PPD/PSD), o Livre (L), o Juntos Pelo Povo (JPP), a Nova Direita (ND), o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), a coligação Força Madeira - composta pelo Partido Trabalhista Português (PTP), pelo Movimento Partido da Terra (MPT) e pelo Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) -, o Partido Socialista (PS), a Iniciativa Liberal (IL), o Partido Popular Monárquico (PPM), o Bloco de Esquerda (BE), o Chega (CH), a Aliança Democrática Nacional (ADN) e o CDS-PP - Partido Popular (CDS-PP). Estreiam-se na região a Nova Direita e a coligação Força Madeira. O PPM tinha concorrido pela última vez no arquipélago em 2015, em coligação com o entretanto extinto Partido Democrático do Atlântico (PDA), numa candidatura denominada Plataforma de Cidadãos. Apesar de algumas mudanças, o número de candidaturas é o mesmo do das regionais anteriores. A maioria repete os cabeças de lista: Edgar Silva (CDU), Miguel Albuquerque (PSD, presidente do executivo desde 2015), Élvio Sousa (JPP), Paulo Cafôfo (PS), Roberto Almada (BE), Miguel Castro (Chega), Miguel Pita (ADN), José Manuel Rodrigues (CDS-PP), Mónica Freitas (PAN) e Marta Sofia (Livre). Há ainda outra mulher na lista - Raquel Coelho (Força Madeira). O PPM concorre com Paulo Brito e a Nova Direita com Paulo Azevedo, enquanto a IL muda o seu cabeça de lista, após eleições internas, indicando Gonçalo Camelo. Na generalidade, as candidaturas apresentam como número um das listas os responsáveis partidários regionais.

Estas são as terceiras eleições legislativas madeirenses no espaço de um ano e meio. Ocorrem 10 meses após as anteriores, de maio de 2024, num cenário inédito em 49 anos de autonomia, visto que o Governo Regional (o primeiro minoritário mesmo após um acordo parlamentar) foi derrubado com a aprovação de uma moção de censura, em dezembro de 2024, na Assembleia Legislativa. O Chega entende que ter apresentado a moção evidenciou "coragem" e acredita que a iniciativa vai beneficiar o partido em termos de resultados. Quanto ao PSD, está apostado em reconquistar a estabilidade para continuar a governar, depois de ter perdido a maioria absoluta. Concorre também com tensões internas porque uma fação liderada pelo militante Manuel António Correia defende o afastamento do líder social-democrata madeirense, Miguel Albuquerque. O PS, que sempre ocupou o lugar de maior partido da oposição, quer "dar a volta" à situação de instabilidade e assume-se como "a única alternativa" para a presidência, mas o JPP aponta como meta obter 33 mil votos (teve 22.959 no ano passado, sendo a terceira força mais votada) e assume "estar preparado" para governar o arquipélago com um executivo qualificado. Regressado ao Parlamento em 2023 ao eleger uma deputada, o PAN rejeita repetir acordos com o PSD enquanto estiverem por esclarecer os processos judiciais com membros do executivo. Foi, aliás, a constituição de Albuquerque como arguido num processo sobre corrupção que levou o partido - essencial para a maioria absoluta de então - a retirar-lhe a confiança política, motivando a sua demissão. Também a IL, com um deputado único, recusa qualquer apoio aos sociais-democratas, mas está disponível para "viabilizar qualquer outro governo, seja de direita ou de esquerda". Após ter sido parceiro do PSD no penúltimo executivo e de ter celebrado um acordo parlamentar na mais recente legislatura, o CDS diz-se "preparado para conversar com todos" para "devolver o orgulho aos madeirenses" na autonomia, vincando que a Madeira "está farta de eleições".