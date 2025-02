"Governo de casas e casinhas". PS recusa comissão de inquérito para esclarecimentos de Montenegro

"Esse não é o instrumento adequado. O primeiro-ministro terá muitas oportunidades de acabar com o tema de uma vez por todas, esclarecendo quem são os clientes, que serviços foram prestados e qual o preço cobrado para que não reste nenhum tipo de dúvida e suspeição das razões das avenças da empresa", afirmou Pedro Nuno Santos em Valença, distrito de Viana do Castelo, referindo-se à comissão de inquérito que o Chega admitiu requerer para esclarecimentos sobre o tema.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral alertou que "o problema da empresa do primeiro-ministro não tem nada a ver com a lei dos solos".

Quanto às empresas de outros membros do governo, o líder do PS disse que "não sabe bem para que existem". .

"Fico sempre muito curioso para perceber qual a verdadeira atividade destas empresas, porque foram criadas e o que fazem", indicou.

"No que diz respeito às empresas familiares de âmbito imobiliário, sou sincero: vou tentando perceber qual a razão para tantos membros do governo tenham uma empresas no setor imobiliário. Temos tanta falta de casas em Portugal e cinco membros do governo têm empresas familiares de âmbito imobiliário. Os portugueses até ficam com a ideia de que é uma coisa muito comum", acrescentou.

Questionado sobre o facto de a ministra da Justiça ter afirmado que não tenciona desfazer-se das participações em quatro sociedades do ramo imobiliário, Pedro Nuno Santos criticou que diferentes membros do governo tenham posturas diferentes sobre o mesmo tema.

"A doutrina do governo sobre empresas imobiliárias é muito distinta. Temos um secretário de Estado que as criou depois de ter chegado ao governo e saiu do governo. Há um ministro da coesão territorial que entendeu que devia desfazer-se da sua sociedade. Há uma ministra que entende que não deve fazer nada", constatou.

Num comunicado divulgado no domingo, o Chega pede um conjunto de esclarecimentos por escrito ao primeiro-ministro, sobre serviços e faturação da empresa que criou, a Spinumviva, e ameaça requerer uma comissão parlamentar de inquérito se Luís Montenegro não responder.