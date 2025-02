Seguro avisa Gouveia e Melo: Quem avalia promessas do Governo é o Parlamento e não o Presidente

Ainda não é desta que António José Seguro revela se é candidato, porque este ainda é o tempo de “ouvir o país”. Num debate sobre a sustentabilidade da democracia, o antigo líder do PS nunca se referiu a Gouveia e Melo, mas acabou por criticar o almirante quando defendeu, no Expresso, que o Presidente da República pode dissolver o Parlamento se o Governo não cumprir as promessas eleitorais. Seguro avisa que essa não é uma competência do chefe de Estado, mas sim da Assembleia da República.

“Eu estou muito de acordo com aquilo que são os poderes do Presidente da República. Para mim, considero um erro, já disse isso, volto a repetir, que o chumbo de um Orçamento equivale a uma dissolução do Parlamento. Segundo, quem avalia o cumprimento das promessas eleitorais é o Parlamento durante os quatro anos, e depois no final, é o povo. Isso é muito claro na Constituição, aliás, quem pensa ao contrário está a cometer um verdadeiro atropelo à Constituição”, avisa António José Seguro.

No debate promovido pela SEDES Jovem sobre a sustentabilidade da democracia, Seguro voltou a defender que os governos devem ter um projeto definido e que os partidos têm de agir de forma a garantir que a democracia não é destruída. No debate apontou caminhos, aos jornalistas garantiu que ainda está a ouvir o país e ainda é cedo para falar de presidenciais.

“Eu tenho estado a ouvir o país e hoje, mais uma vez, vim conversar com jovens sobre um tema importantíssimo que é a democracia. Porque a democracia, neste momento, está sob ataque, está sob ameaça e a democracia é o regime onde as pessoas podem viver melhor."