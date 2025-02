​Ventura acusa Hugo Soares e Aguiar-Branco de terem imobiliárias

André Ventura acusa o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, de terem empresas no setor imobiliário.

"O deputado que diz que os outros deputados não deviam participar na Lei dos Solos porque têm imobiliárias, e com razão, é o mesmo que tem ele próprio uma imobiliária", atira o líder do Chega.

Em declarações à margem de uma reunião na Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto, André Ventura disse, ainda, que "o mesmo se passa com o presidente da Assembleia da República, que aparentemente, também é sócio de imobiliárias".

Quanto aos deputados do Chega que têm empresas imobiliárias, Ventura garante que "só há dois caminhos: é cessarem as participações ou não terem participação, numa matéria que pode ser de conflito de interesses".

Quanto à possibilidade de o Chega requerer uma comissão de inquérito a Luís Montenegro, sobre a empresa imobiliária da família, André Ventura reconhece que "não é a via mais ideal para um caso destes". Ainda assim, explica que, caso o primeiro-ministro não dê explicações adicionais, "o Chega, naturalmente, será levado a uma posição de ter que pedir um inquérito parlamentar".

André Ventura respondeu assim ao líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que já veio recusar uma comissão de inquérito sobre empresa de Luís Montenegro, "por considerar que “não é o instrumento adequado”.

O líder do Chega lança a questão à oposição "se o PS diz que é preciso esclarecimentos, mas depois o primeiro-ministro não dá. Qual é a consequência?".