Cortes no Estado social? Gouveia e Melo defende "canhões e manteiga"

"Eu não tenho nenhum tabu, nem é aqui que vou desfazer nenhum tabu. Eu estou a fazer uma participação cívica. Fazer artigos sobre matérias que me interessam desde que as pessoas queiram ouvir acho que é um direito de participação cívica”, disse Gouveia e Melo.

Quatro dias depois de ter dado a conhecer no Expresso o seu pensamento político, Henrique Gouveia e Melo garante que está apenas a participar no espaço público como cidadão.

“Há muito tempo para decidir, há muito tempo para refletir, não há necessidade de nenhuma pressa. E hoje estou a fazer o meu percurso. Acabei de sair das Forças Armadas, deixei um tempo para me distanciar das Forças Armadas e estou a intervir no espaço público com a minha opinião”, afirmou.

“Nós gastamos cerca de 64% a 65% da despesa do Estado na área social, se gastarmos 64,5% o Estado social não cai no dia seguinte”, sublinhou.

Gouveia e Melo rejeita que exista “dicotomia” entre aumentar o investimento no setor da Defesa e cortes no Estado social.

Henrique Gouveia e Melo, possível candidato à Presidência da República, veio esta terça-feira corrigir o tiro para esclarecer declarações sobre cortes no Estado social para financiar as Forças Armadas.

Questionado sobre quando iria anunciar uma decisão, Gouveia e Melo não adianta qualquer momento, mas asssegura que as férias foram necessárias para se distanciar da Marinha.

“Naturalmente, tinha que fazer um período de descanso. No entanto, a minha intervenção cívica vai continuar e só é limitada pelo interesse ou não que a população tenha nessa intervenção”, disse Gouveia e Melo.

Sobre as críticas que lhe foram feitas às ideias manifestadas no artigo no Expresso, como por exemplo que a Presidência não pode ser um apêndice para os partidos, respondeu que “são perfeitamente legítimas nas sociedades democráticas, tal como as ideias”.

“Neste momento, a minha participação cívica foi fazer um artigo, julgo que era um artigo, na minha perspetiva, interessante, esse artigo teve respostas também que são naturais, faz parte”, concluiu o almirante Gouveia e Melo.

[notícia atualizada às 20h43]