Governante nega ter empresa imobiliária e acusa BE de declaração "falsa e difamatória"

A secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, nega deter qualquer empresa imobiliária e acusou a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) de ter feito uma declaração "falsa e difamatória".

"A declaração da coordenadora do BE, Mariana Mortágua, acusando-me de ser detentora de empresas imobiliárias não é só falsa como difamatória", refere Patrícia Gonçalves Costa, numa declaração escrita enviada à Lusa pelo seu gabinete.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A secretária de Estado refere ser arquiteta e ter tido "felizmente ao longo da vida várias experiências" relacionadas com a sua área de formação, "que naturalmente incluiu o ramo imobiliário".

"Cessei as minhas funções de gerência na PromoBuilding -Serviços Imobiliários LDA em 21-08-2015, tendo cessado a minha participação na referida empresa em 12-01-2019, ou seja, há mais de cinco anos", afirmou, manifestando disponibilidade para que a comunicação social consulte a certidão permanente do registo comercial.

A governante acrescenta que "em política não vale tudo nem pode valer tudo".

"Trabalho todos os dias com vista ao bem comum, colocando o meu conhecimento e experiência ao serviço da defesa do interesse público. Faço-o sempre com respeito pelas minhas convicções e pela minha condição de secretária de Estado, de arquiteta, de mulher e de mãe. Faço-o com a humildade de quem serve uma causa maior, mas sempre com a honra de quem nada tem a esconder", refere a nota.

Em conferência de imprensa no parlamento, Mariana Mortágua afirmou hoje que a secretária de Estado da Habitação e outros sete membros do Governo detêm empresas imobiliárias e apelou ao Presidente da República que "aprenda com erros" e vete qualquer alteração futura à lei dos solos.

Em conferência de imprensa no parlamento, Mariana Mortágua afirmou hoje que a secretária de Estado da Habitação e outros sete membros do Governo detêm empresas imobiliárias e apelou ao Presidente da República que "aprenda com erros" e vete qualquer alteração futura à lei dos solos.