Pedro Nuno "avalia" se insiste em pedir explicações a Montenegro. "Bons políticos não têm medo da transparência"

O PS está a avaliar se vai insistir e de que modo no pedido de explicações ao primeiro-ministro sobre a empresa da família que criou em 2021. O líder socialista, Pedro Nuno Santos, considera que “a exigência de transparência nunca fez mal a ninguém” e que “os bons na política são exatamente aqueles que não têm medo da transparência e do escrutínio”.

Questionado esta terça-feira se o PS vai usar de algum mecanismo parlamentar para forçar Luís Montenegro a dar mais esclarecimentos, Pedro Nuno Santos respondeu que o partido está “a avaliar” o que é que pode “fazer mais”.

Questionado se pode vir a recorrer à comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais ou à da Transparência ou até ao Tribunal Constitucional, o líder socialista disse que irá avaliar “se existe outra forma de chegar às respostas” do primeiro-ministro, recusando novamente o recurso a uma comissão parlamentar de inquérito.

Na conferência de imprensa que decorreu esta terça-feira na sede do PS, em Lisboa, Pedro Nuno Santos criticou a posição do presidente da Assembleia da República que defendeu que Portugal corre o risco de “ficar só com políticos sem interesse nenhum”.