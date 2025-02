Debate quinzenal com Montenegro passa para 12 de março

O debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República passou de seis para 12 de março devido à realização de um Conselho europeu extraordinário na primeira data.

Já depois de o debate quinzenal com Luís Montenegro ter sido agendado para seis de março, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, marcou uma cimeira extraordinária dos líderes europeus em Bruxelas, dedicada à guerra na Ucrânia e à defesa.

O gabinete do presidente da Assembleia da República confirmou à Lusa que a alteração na agenda parlamentar se deveu a este Conselho Europeu extraordinário e foi acordada por unanimidade entre as várias bancadas.

Assim, no dia 06 de março, o plenário do parlamento será ocupado por um debate setorial com a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, e uma proposta de lei do Governo para alterar a Lei de Bases do Sistema Educativo.

No dia 12 de março, realizar-se-á então o debate quinzenal com o primeiro-ministro, seguindo-se o debate preparatório do Conselho Europeu ordinário previsto para 20 e 21 de março, também com a presença de Luís Montenegro.