"Era o que faltava". Governo recusa pedir parecer à PGR sobre empresa familiar de Montenegro

O Governo recusa, assim, um mecanismo que chegou a ser usado em 2019, pelo então primeiro-ministro António Costa, para aferir sobre as incompatibilidades ou não de negócios de familiares de ministros do seu executivo. Na altura, a PGR acabou por concluir pela inexistência de incompatibilidades e o parecer passou mesmo a valer como interpretação oficial por parte dos serviços da Administração Pública.

Leitão Amaro acrescentou que “ nunca ninguém disse que estão em causa temas de legalidade ou legitimidade legal ” e que “existem autoridades para avaliar as declarações e, depois, regras sobre as decisões”, ou seja a Entidade para a Transparência.

Questionado sobre essa possibilidade, na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Leitão Amaro disse que “ era só o que faltava, que, havendo autoridades para fiscalizar as declarações, que é a Entidade para a Transparência, deveres claros na lei, que devem ou não ser cumpridos, que toda a gente disse que estavam cumpridos, que agora se criasse e inventasse a intervenção de mais entidades com poderes de interpretação jurídicos, de cumprimento de deveres legais que não são vinculativos”.

Para Leitão Amaro, os conflitos de interesses, “como mandam as regras da lei portuguesa e os códigos, incluindo o deste Governo, avaliam-se não em abstrato e num critério vazio, mas avaliam-se em concreto e com uma ponderação de razoabilidade”, considerando que “boa parte desta discussão está na mesma linha da razoabilidade e da avaliação em concreto sobre conflitos de interesses”.

O ministro da Presidência deu mesmo o exemplo de “todos” os deputados que esta quarta-feira votaram a lei dos solos que considera que “estão na mesma circunstância de potenciais compradores de imóveis rústicos que qualquer entidade privada”.

Leitão Amaro deu ainda o exemplo de legislação aprovada pelo Conselho de Ministros: “Aprovámos para consulta pública o novo regime de mobilidade elétrica. Estamos nós em conflito de interesses se tivermos ou um dia pudermos vir a ter um veículo elétrico?”.

O ministro da Presidência questiona ainda se “qualquer pessoa que se pronuncie e que tenha votado no novo regime da mobilidade elétrica está em conflito de interesses, porque potencialmente um dia pode vir a comprar um veículo elétrico e beneficiar com um mercado mais competitivo, com preços mais baixos? Ou o raciocínio dos conflitos de interesses não é abstrato, mas é com critério de razoabilidade e avaliado em concreto?”

“Há ou não há conflito de interesses quando um Governo ou um Parlamento decide baixar os impostos? Porquê? Porque todos os governantes, se for o IRS, pagam IRS. Todos os deputados pagam IVA nas compras que fazem”, disse ainda.